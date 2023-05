Formazioni ufficiali Nottingham Forest-Arsenal, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Arsenal, sfida valida per la trentasettesima giornata di Premier League 2022/2023. La sconfitta contro il Brighton ha spento le speranze di titolo dei gunners, che vogliono comunque battere il Forest per evitare che il Manchester City si laurei campione senza giocare. La squadra di casa ha invece bisogno di punti per evitare la retrocessione e proverà a conquistarli spinta dai propri tifosi. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di sabato 20 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NOTTINGHAM FOREST-ARSENAL

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Navas; Worall, Felipe, Niakhatè; Aurier,Mangala, Yates, Lodi; Gibbs-White, Danilo; Awoniyi.

ARSENAL (3-5-2): Ramsdale; White, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Xhaka, Jorginho, Partey, Trossard; Saka, G. Jesus,