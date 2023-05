Bundesliga 2022/23: frena l’Union Berlino contro l’Hoffenheim. Pareggiano Schalke e Francoforte

Trentatreesima giornata di Bundesliga, amara sconfitta per l’Union Berlino. Lo Schalke conquista un prezioso pareggio.

Il Colonia pareggia contro il Brema per 1-1. Sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 36′ con la rete messa a segno da Tigges, sono poi i padroni di casa a ritrovare il definitivo pareggio al 73′ con Schmid. Pareggio tra Hertha e Bochum. Nella prima frazione è Lukebakio a sbloccare il risultato al 19′, arrivando a tu per tu col portiere e non sbagliando, la rete però viene annullata successivamente per fuorigioco. A ritrovare il vantaggio per i padroni di casa è poi Tousart al 63′, con un colpo di testa decisivo. Definitivo 1-1 messo a segno poi da Schlotterbeck nei secondi finali.

Incredibile frenata da parte dell’Union Berlino sul campo dell’Hoffenheim. I padroni di casa si portano su un doppio vantaggio nella prima frazione: è Bebou ad aprire le marcature, Kramaric raddoppia poi al 36′ con un tiro all’angolino basso di sinistra. Accorcia poi le distanze la formazione di Fischer nel recupero, Doekhi si rende decisivo con un colpo di testa sotto alla traversa. Nei secondi finali succede di tutto, Kramaric fissa un nuovo vantaggio, vana poi la rete del 3-2 di Laidouni. Arriva all’ultimo istante una nuova marcatura, Dabbur fissa il poker biancazzurro.

Termina in pareggio anche tra Schalke e Francoforte. Passa meno di un minuto prima che il risultato della gara cambi: primo angolo e colpo di testa decisivo. E’ Terodde a timbrare per primo il tabellino dei marcatori. Passano venti minuti e il risultato torna in equilibrio, Kamada aggancia il pallone sul limite e calcia sulla sinistra firmando l’1-1. Raddoppio poi di Tuta con un cross sotto al sette. Sul finale sono i padroni di casa a ritrovare un pareggio prezioso in ottica salvezza, è Polter a firmare il definitivo 2-2.