Atalanta-Verona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Atalanta e Verona, valevole per la 36esima giornata della Serie A 2022/2023. Gli orobici sono reduci da due ko contro Salernitana e Juventus e vogliono reagire, tentando di insidiare almeno il sesto posto occupato dalla Roma. Ha invece bisogno di punti salvezza il Verona, appaiato al terzultimo posto con lo Spezia. Secondo i bookmakers, partirà ampiamente favorita la squadra di Gasperini. La sfida è in programma oggi, sabato 20 maggio alle 18:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.