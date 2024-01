Formazioni ufficiali Middlesbrough-Chelsea: Carabao Cup 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Middlesbrough-Chelsea, semifinale d’andata di Carabao Cup 2023/2024. Entrambe le squadre intravedono la finale, ma serve ancora un ultimo sforzo. La squadra di Pochettino scenderà in campo con i favori del pronostico, anche per la serie di differenza, e proverà a mettere in discesa il discorso qualificazione già in trasferta. Guai però a sottovalutare il Middlesbrough, che non può essere arrivato in finale per puro caso. Ecco le scelte dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Chelsea: in attesa

Middlesbrough: in attesa