Basket, Final Eight Coppa Italia 2024: al via la vendita libera dei biglietti

Definite le otto squadre partecipanti può prendere il via la vendita libera dei biglietti per assistere alla Frecciarossa Final Eight 2024 di basket in programma dal 14 al 18 febbraio. Al PalaOlimpico di Torino anche la Final Four della Coppa Italia della Lega Basket femminile che disputerà venerdì 16 le semifinali e domenica 18 febbraio la finale. Per tutte le giornate di gara della competizione maschile sarà possibile ora acquistare anche i soli biglietti singoli, inclusa la novità del Courtside. In questa edizione è previsto un calendario di attività senza precedenti nel foyer del PalaOlimpico, tra cui un campo di basket allestito appositamente, intrattenimento musicale, e-gaming, podcast e tanto altro ancora. Assieme alle ultime tappe in Piemonte, previste per sabato 13 gennaio ad Arona (NO) e lunedì 22 gennaio a Cuneo, il “Roadshow Trophy” proseguirà toccando le 8 città delle squadre qualificate alla Frecciarossa Final Eight 2024.