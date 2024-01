Basket, Champions League 2023/2024: Tortona cede anche gara-2 di play-in, avanti il Galatasaray

Si chiude al turno di play-in l’avventura in Champions League 2023/2024 della Bertram Derthona Tortona, che perde anche gara-2 contro il Galatasaray e di conseguenza la serie. Dopo la sconfitta di misura maturata la scorsa settimana in casa, la squadra di Walter De Raffaele a Istanbul lotta fino alla fine ma cede con il punteggio di 95-89. Match che ha visto i padroni di casa in controllo già dai primi minuti, con in particolare le ottime percentuali dall’arco a fare la differenza. I turchi chiudono con il 55% da tre e ben sette giocatori in doppia cifra guidati dai 25 di Prepelic. Alla squadra piemontese non bastano i 19 di Colbey Ross.

LA PARTITA – Tortona subito in difficoltà sin dalle prime battute, con Prepelic e Kabaca a fare la voce grossa nel quarto d’apertura. 8 punti per entrambi e la squadra allenata da Walter De Raffaele dopo essersi trovata sotto anche di 14 punti, riesce con un canestro di Zerini a rimbalzo d’attacco a chiudere sotto di 12 sul 26-14 alla prima sirena.

L’inizio del secondo quarto è tutto di marca turca, con il Gala che apre con un parziale di 6 a 0 che porta lo score sul 32-14. Un paio di iniziative di Colbey Ross sembrano poter svegliare la squadra italiana, che dopo aver costretto al time-out i padroni di casa trovano con la tripla di Severini anche il -10. Tortona riesce a restare attaccata anche a causa dei numerosi falli dei turchi che portano una situazione di bonus, poi una tripla di Radebaugh a 8″ dalla fine della prima metà di gara fissa il punteggio sul 46-34.

Al rientro in campo ci prova ancora Colbey Ross a mettersi la propria squadra sulle spalle, con un paio di canestri che valgono di nuovo uno svantaggio in singola cifra sotto di 9, ma il quintetto di Mitrovic ha sempre pronta la risposta e le triple di Kabaca e Prepelic riportano il Galatasaray avanti sul 62-45. Le due squadre si scambiano parziali, ma alla fine la formazione turca resta comunque in controllo a fine terzo quarto sul 72-56.

Nei primi minuti dell’ultimo periodo poco sembra cambiare, poi ci pensa Obasohan a dare un’ultima speranza ai suoi. Prima un canestro più fallo in penetrazione, poi un jumper dalla media in allontanamento firmano un parziale di 5-0 che porta Tortona sul -8 e costringe Mitrovic a chiamare time-out. Ma come accaduto in tutta la partita, la squadra turca riesce sempre a reagire e controlla il vantaggio per il 95-89 finale.