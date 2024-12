Continua la rimonta di Francesco Laporta nel Nedbank Golf Challenge 2025, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento sul percorso del Gary Player CC di Sun City, in Sudafrica. Il giocatore pugliese è infatti in seconda posizione dopo il terzo e penultimo round, con un totale di -4 frutto di un terzo giro in 69 colpi che gli ha permesso di recuperare dieci posizioni. Davanti a lui c’è solo il padrone di casa Aldrich Potgieter, che oggi ha regalato spettacolo con il miglior parziale di giornata in 66 riuscendo così a risalire dal dodicesimo posto fino al -7 totale che gli consentirà domani di iniziare le ultime 18 buche con tre colpi di vantaggio. Insieme a Laporta a -4 c’è anche l’inglese Matthew Jordan, mentre in quarta posizione a -3 c’è un terzetto composto dall’altro inglese Jordan Smith insieme al francese Romain Langasque e allo statunitense Max Homa. Quest’ultimo è il campione uscente, oltre a essere il numero 35 del mondo e membro della Team USA di Ryder Cup lo scorso anno a Roma.

Buone notizie in chiave Italia arrivano anche da Guido Migliozzi, che nel terzo giro ha recuperato diciotto posizioni piazzandosi proprio al 18° posto con un totale in pari al par. Anche per il vicentino oggi è arrivato un giro in 69 colpi, mentre il suo conterraneo Matteo Manassero ha girato in 71 recuperando sei posizioni fino al 41° posto con +4.