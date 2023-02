Ciclismo su pista, Europei 2023: Italia senza medaglie nella prima giornata

Si è chiusa senza medaglie per l’Italia la prima giornata degli Europei 2023 di ciclismo su pista al Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera. Niente da fare per Martina Fidanza nello scratch. La Campionessa del Mondo in carica ha chiuso solo al quinto posto la gara vinta dalla portoghese Maria Martins, che ha avuto la meglio sulla spagnola Eukene Larrarte e sulla polacca Daria Pikulik. Stesso risultato per l’altro bi-Campione del Mondo Elia Viviani, quinto nella gara ad eliminazione. La vittoria è andata al tedesco Tim Torn Teutenberg, primo davanti al portoghese Rui Oliveira e al neerlandese Philip Heijnen.

Le due team sprint azzurre, sia quello maschile che quello femminile, hanno centrato il settimo tempo nella fase finale. Record italiano ulteriormente abbassato sia dai giovani Tugnolo, Bianchi e Predomo (44.071) che per la squadra composta da Barbieri, Capobianchi e Vece (49.001).