Formazioni ufficiali Manchester United-Crystal Palace, Premier League 2022/2023

Oggi alle 16 andrà in scena la sfida tra Manchester United e Crystal Palace valida per la 22ª giornata di Premier League 2022/2023. La squadra di Ten Hag, in netta ripresa nelle ultime partite, vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta 3-2 contro l’Arsenal all’Emirates Stadium. I Red Devils cercheranno di vendicare il pareggio 1-1 proprio contro il Palace arrivato due settimane fa nel recupero della 7ª giornata. Qui di seguito le scelte dei due allenatori.

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Fernandes, Rashford, Weghorst

CRYSTAL PALACE: Guaita, Clyne, Guehi, Richards, Mitchell, Olise, Doucoure, Hughes, Schlupp, Edouard, Ayew