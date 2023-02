Wta Hua Hin 2023: Andreescu costretta al ritiro, la finale sarà Tsurenko-Zhu

Si ferma a un passo dalla finale del Wta 250 di Hua Hin 2023 Bianca Andreescu, favorita numero uno per il titolo. La canadese, prima testa di serie, è stata costretta a ritirarsi in semifinale apparentemente per un problema alla spalla destra. Sorride dunque Lesia Tsurenko, avanti 7-5 4-0 quando la sua avversaria le ha stretto la mano, che torna in una finale Wta dal 2019. La sua avversaria sarà una giocatrice cinese, ma questo già si sapeva in quanto dall’altro lato del tabellone c’era un derby. Ad avere la meglio, come da pronostico, è stata Lin Zhu, reduce da un super Australian Open. La numero 54 del mondo ha piegato con il punteggio di 6-2 6-4 la settima forza del seeding, Xinyu Wang.