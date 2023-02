Formazioni ufficiali Wolverhampton-Liverpool, Premier League 2022/2023

Oggi alle 16 andrà in scena la sfida tra Wolverhampton e Liverpool valida per la 22ª giornata di Premier League 2022/2023. Settima partita in 23 giorni per i Wolves che cercano dei punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Klopp, più in difficoltà in questa stagione, vuole trovare la prima vittoria in campionato del 2023 per riavvicinarsi alla prima posizione buona per le coppe europee occupata dal Brighton, 7° a 31 punti a +2 sul Liverpool. Qui di seguito le scelte dei due allenatori.