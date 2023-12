Atalanta, Gasperini: “Chiudiamo un 2023 straordinario. Lookman ci mancherà”

Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la vittoria contro il Lecce del Gewiss Stadium che è valsa per l’Atalanta il sesto posto in classifica con speranze Champions League ancora presenti nella testa e nel cuore dei giocatori della Dea. Queste sono state la paroel di Gasperini alla fine del match contro i salentini ai microfoni di DAZN.

Gasperini: “Abbiamo fatto una buona partita, a parte i dieci minuti finali quando siamo andati in difficoltà anche per merito del Lecce. E’ stata una partita, molto equilibrata, contro una squadra che dà fastidio a tutti. “Loro si sono difesi bene, non era facile bucare la loro organizzazione, merito nostro è stato di avere pazienza e lasciare a loro poche opportunità. Poi dopo il gol abbiamo avuto la possibilità di chiuderla ma non ci siamo riusciti, concedendo nel finale qualche occasione a loro. Ma in campionato tutte le partite sono difficili. Per me in porta non c’è dualismo, abbiamo due ottimi portieri che si equivalgono e che hanno bisogno di giocare con continuità. L’obiettivo l’ho già detto più volte, il campionato non è facile, per noi si chiude un 2023 straordinario con una grande rimonta nel girone di ritorno dello scorso campionato che ci ha portato in Europa League. Molto bene poi questa prima parte di stagione, con 29 punti in campionato e la qualificazione alla seconda fase di Europa League. Abbiamo perso qualche punto di troppo negli scontri diretti. Scamacca ha fatto bene, deve giocare con continuità per trovare la condizione migliore. Purtroppo ci mancherà Lookman, ma sarà l’occasione per tutti gli altri giocatori per essere determinanti. Sarà il momento per loro di fare un salto di qualità”.