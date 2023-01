United Cup 2023, fantastico Berrettini: il passante di dritto in corsa lascia fermo Fritz (VIDEO)

di Antonio Sepe 57

Il video del punto più bello della finale di United Cup 2023, vinto da Matteo Berrettini contro Taylor Fritz. Clamoroso passante in corsa dell’azzurro, che con un dritto pazzesco trafigge Taylor Fritz, lasciandolo immobile a rete. Esplode di gioia la Ken Rosewall Arena di Sydney, felice di godersi questa versione del giocatore romano. Da segnalare anche un siparietto con Tiafoe, con Matteo che gli porge la mano per battere il cinque e l’americano (non un campione di simpatia) sbaglia apposta. In alto il video del punto.