Tolosa-Lille interrotta per diluvio: tutti gli aggiornamenti

Tolosa-Lille, match valevole per la ventottesima giornata della Ligue 1 2022/2023, è stata interrotta nel corso del primo tempo (al ventiseiesimo) per via della pioggia e della grandine che sta cadendo sulla cittadina francese. Il punteggio era fermo sullo 0-0, al momento non si conosce l’eventuale orario di ripresa o se la partita verrà sospesa definitivamente. Vi terremo aggiornati.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 – LA PARTITA E’ RIPRESA DOPO 15 MINUTI DI SOSPENSIONE