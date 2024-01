Inter-Verona, Lautaro: “Rinnovo? Sicuramente troveremo l’accordo in questi giorni”

“Il rinnovo? Io sto pensando al campo, a quello che devo fare. Al resto ci pensano il procuratore, la famiglia e la società. Sicuramente troveremo l’accordo in questi giorni, sicuramente manca poco ma le tempistiche non le conosco, non so se sarà domani o dopo la Supercoppa”. Queste le parole del bomber dell’Inter, Lautaro Martinez ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona. “Era importante per noi dopo il pareggio col Genoa – ha evidenziato il calciatore argentino -, dove eravamo stati in difficoltà su un campo piccolo. Oggi abbiamo trovato un avversario che ha i propri obiettivi, ma per noi era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Non è stata un’ottima partita, potevamo fare meglio ma a volte le gare si vincono anche così”.