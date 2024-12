Le formazioni ufficiali della sfida tra Crystal Palace e Manchester City, valida per la quindicesima giornata di Premier League 2024/2025. La squadra di Pep Guardiola è tornata a sorridere contro il Nottinhgam Forest dopo sei sconfitte in fila. Palace che è in striscia di tre risultati utili consecutivi e viene dalla pesante vittoria in casa dell’Ipswich. Calcio d’inizio alle ore 16.00. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

CRYSTAL PALACE: Henderson, Munoz, Chalobah, Lacroix, Guéhi, Mitchell, Hughes, Lerma, Sarr, Eze, Mateta.

MANCHESTER CITY: Ortega Moreno, Walker, Dias, Gvardiol, Lewis, Gundogan, Bernardo Silva, DE Bruyne, Savinho, Nunes, Haaland.