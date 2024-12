Jarl Magnus Riiber ha dettato legge nella Gundersen di Lillehammer, valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di combinata nordica. Sulle nevi di casa il norvegese ha semplicemente amministrato nei 10 km di fondo, dopo aver fatto il vuoto già nel segmento di salto visti gli oltre 40″ di vantaggio accumulati dal trampolino. Alle sue spalle si è piazzato il tedesco Julian Schmid, capace di confermare l’ottimo inizio di stagione regolando in volata l’austriaco Johannes Lamparter. I due sono arrivati a 36″ da Riiber, che ovviamente nel finale si è rialzato senza forzare.

Grande rimonta per l’altro norvegese Jens Luraas Oftebro, capace di arrivare quarto dopo il ventunesimo posto ottenuto nel salto. Prestazione importante anche per l’altro norge Joergen Grabaak, sesto con il pettorale 32: tra i due si è inserito l’estone Ilves, che era dodicesimo dopo la prima parte di gara. Giornata complicata per Vinzenz Geiger, ventinovesimo dopo il trentaseiesimo posto del salto: il tedesco cede così il pettorale di leader della generale proprio a Riiber.

In casa Italia buona prova di Raffaele Buzzi, che ha chiuso al diciassettesimo posto recuperando due posizioni sugli sci stretti. Buona rimonta nel fondo per Aaron Kostner, che risale fino alla venticinquesima posizione recuperando dal pettorale 42. Quindici posizioni recuperate anche per Alessandro Pittin, che però fatica troppo nel salto per sperare di andare oltre il 36° posto finale. Chi invece nel fondo fatica è Iacopo Bortolas, che dopo un ottimo 23° posto dal trampolino cede posizioni fino a chiudere quarantanovesimo. Poco più indietro Domenico Mariotti, 52° al traguardo con pettorale 46.