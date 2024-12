Federico Pellegrino ha chiuso al terzo posto la sprint in tecnica libera di Lillehammer, valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci di fondo. Per il campione valdostano si tratta del podio numero 45 a livello individuale in Coppa: “Ho dimostrato a me stesso che posso ancora essere lì a giocarmela, ovviamente Klaebo è irraggiungibile ed è davanti ma la velocità c’è ancora e non è scontato andando avanti con l’età – ha spiegato il leader del movimento azzurro – In semifinale sono uscito fuori bene, perchè mi ero trovato un po’ chiuso. Ho affrontato tutta la gara come una partita di tennis che giochi punto a punto senza aspettarti nulla in particolare. Sono molto soddisfatto.”

Per quanto riguarda i prossimi impegni, Pellegrino conferma la volontà di concentrarsi sulle sprint: “Non farò la skiathlon domani, andrò direttamente verso Davos dove cercheremo di dare del filo da torcere agli avversari.” Sulle nevi svizzere nel prossimo weekend andranno in scena una sprint a coppie e una sprint individuale sempre in skating.