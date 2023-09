Formazioni ufficiali Chelsea-Nottingham, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Nottingham, sfida valida per la quarta giornata della Premier League 2023/2024. A Stamford Bridge si scende in campo alle ore 16:00, con i Blues che dopo aver raccolto 4 punti nelle prime tre partite di campionato provano a trovare continuità. Il Nottingham, reduce da una vittoria e due sconfitte, proverà a vendere cara la pelle in questa difficile trasferta.

Le formazioni ufficiali

Chelsea (3-4-2-1): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Collwill; Gusto, Gallagher, Caicedo, Chilwell; Fernandez, Sterling; Jackson.

Nottingham (3-4-2-1): Turner; Boly, Worrall, McKanna; Aurier, Mangala, Danilo, Aina; Yates, Gibbs; Awoniyi.