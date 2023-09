Formazioni ufficiali Manchester City-Fulham, Premier League 2023/2024

Il Manchester City ospita il Fulham nella quarta giornata della Premier League 2023/2024. I Citizens cercano un’altra vittoria per proseguire la marcia in testa alla classifica a punteggio pieno, con gli ospiti che dovranno cercare una vera e propria impresa in casa dei Campioni d’Europa in carica. Questi i giocatori attesi sul terreno di gioco, calcio d’inizio fissato per le ore 16:00.

Le formazioni ufficiali

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Alvaraz, Doku; Haaland.

Fulham (4-3-3): Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Cairney, Reid, Pereira; Wilson, Jimenez, De Cordova.