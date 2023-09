Formazioni ufficiali Burnley-Tottenham, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Burnley-Tottenham, match valido per la quarta giornata della Premier League 2023/2024. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di sabato 2 settembre per una partita che potrebbe lanciare gli Spurs sempre più in alto in classifica. Attenzione però ai padroni di casa, ancora fermi a 0 punti e desiderosi di far bene davanti al pubblico amico di Turf Moor.

Le formazioni ufficiali

Burnley (4-4-2): Trafford; Roberts, Al Dakhill, O’Shea, Beyer; Gudmundsson, Culler, Berges, Koleosho; Amdouni, Foster.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, van De ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Solomon; Son.