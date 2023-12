Formazioni ufficiali Brighton-Tottenham, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Brighton-Tottenham, sfida valida per la diciannovesima giornata di Premier League 2023/2024. Ottimo momento di forma per gli Spurs, che hanno vinto le ultime tre partite e vanno a caccia di altri tre punti per raggiungere l’Aston Villa al terzo posto. Deve scuotersi invece la squadra di De Zerbi, che non vince da tre gare e vuole tornare a farlo davanti ai propri tifosi. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di giovedì 28 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRIGHTON-TOTTENHAM

BRIGHTON: In attesa

TOTTENHAM: In attesa