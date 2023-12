Figc: introdotta norma anti-Superlega per l’ammissione ai campionati

La Figc ribadisce il proprio no alla Superlega. In un comunicato pubblicato lo scorso 21 dicembre e legato al nuovo sistema delle licenze nazionali per il 2024/25, approvato nel consiglio federale del 20 dicembre, la federazione ha introdotto una norma che vieta espressamente ai club di partecipare a competizioni al di fuori dell’Uefa. Questo si legge nel comunicato: “Le società devono, entro il termine perentorio del 4 giugno 2024, osservare il seguente adempimento: depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2024/2025, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc“.

La nota prosegue: “L’inosservanza del termine perentorio del 4 giugno 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2024/2025, ovvero l’esclusione dal campionato. La norma è estesa anche ai club che dovranno iscriversi ai campionati di Serie B e di Serie C“.