Formazioni ufficiali Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco, Bundesliga 2023/2024

Tutto pronto per la sfida tra Borussia Moenchengladbach e Bayern Monaco, che si sfidano nella terza giornata della Bundesliga 2023/2024. I bavaresi sono partiti alla grande in campionato e vogliono confermarsi anche in casa del ‘Gladbach per continuare il percorso a punteggio pieno in classifica. Ben diverso l’umore tra i padroni di casa, che hanno raccolto solo un punto nei primi 180’ della stagione.

Le formazioni ufficiali

Borussia Moenchengladbach: Nicolas, Itakura, Friedrich, Weigl, Neuhaus, Plea, Ngoumou, Reitz, Scally, Cvancara, Wober

Bayern Monaco: Ulreich, Upamecano, Kim, Mazraoui, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Coman, Muller, Kane