Formazioni ufficiali Modena-Pisa, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali del match tra Modena e Pisa, che si sfidano nella quarta giornata della Serie B 2023/2024. Appuntamento alle ore 18:30 all'”Alberto Braglia” per la partita che mette di fronte di canarini padroni di casa e i toscani. Il Modena cerca la terza vittoria per continuare a salire in classifica, il Pisa invece vuole riscattarsi dopo la sconfitta con il Parma. Di seguito le scelte dei due allenatori, Bianco e Aquilani.

Le formazioni ufficiali

Modena: Gagno, Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Guiebre, Magnino, Gerli, Palumbo, Tremolada, Bonfanti, Manconi

Pisa: Nicolas, Barbieri, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto, Nagy, Veloso, Valoti, D’Alessandro, Arena, Moreo