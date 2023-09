Formula 1, le pagelle delle qualifiche del Gp Italia: Sainz stellare, anche Leclerc bene

Carlos Sainz conquista la pole position del Gp d’Italia. Alle sue spalle ci sono Max Verstappen e Charles Leclerc, mentre Russell porta la Mercedes in quarta posizione. Meno convincente Perez in quinta piazza e Hamilton chiude la fila di top team in ottava posizione.

CARLOS SAINZ: 10

Continua il trend positivo di questo weekend per Carlos Sainz, che conquista la pole position sul circuito di Monza. Prestazione stellare dello spagnolo che chiude un giro perfetto in Q3 e conquista la prima piazza per solo 13 millesimi.

MAX VERSTAPPEN: 9.5

Ottimo sabato anche per Verstappen, che manca la pole di pochi millesimi con un set up più adatto ai long run che al giro secco. Qualche errore in alcuni punti della qualifica che però non hanno influito sul risultato finale.

CHARLES LECLERC: 9

Qualifica da cui Leclerc non esce completamente soddisfatto, ma con un terzo posto tra le mani. Il monegasco ammette che non era così fiducioso prima della sessione si concentra sul Gran Premio.

GEORGE RUSSELL: 8+

La prima Mercedes in classifica è quella di Russell in quarta piazza. Weekend complesso per la Mercedes, ma l’inglese riesce a sfruttare al meglio la vettura che non si è dimostrata particolarmente competitiva sul giro secco.

SERGIO PEREZ: 7.5

Ancora una volta, distante dal compagno di squadra. Continua il fine settimana complesso del pilota messicano, che domani cercherà di ritrovare la scintilla e lottare per il podio.

LEWIS HAMILTON: 7/8

Difficoltà per il Sir, che non trova feeling con la vettura e si aggrappa ad un’ottava posizione. Sabato per lui, che però ha fiducia nel long run della Mercedes.