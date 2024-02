Probabili formazioni Sassuolo-Torino: ventiquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 10 febbraio nella cornice del Mapei Stadium. Servono punti ad Alessio Dionisi per allontanarsi dai bassifondi della classifica ed evitare di rimanere immischiati nella lotta salvezza. Discorso diverso per Ivan Juric e i granata, che vogliono misurare le loro ambizioni con la zona Europa tutt’altro che lontana. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Nel corso della settimana Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Alessio Dionisi e Ivan Juric.

SASSUOLO – Dionisi ritrova Matheus Henrique dalla squalifica. Da valutare le condizioni di Kumbulla, che scalpita per l’esordio stagionale dopo il lungo stop. Ancora ai box Domenico Berardi. Tocca a Castillejo.

TORINO – Sanabria e Zapata confermati in attacco. Mentre in difesa si rivede Buongiorno al centro, dopo il turno di stop. Con lui Tameze e Masina (Rodriguez in dubbio). Bellanova e Lazaro sulle fasce.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: –

Indisponibili: Obiang, Berardi

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Schuurs, Rodriguez

Squalificati: –