Le formazioni ufficiali della sfida tra Betis e Barcellona, valida per la sedicesima giornata di Liga spagnola 2024/2025. La squadra di Flick è reduce dalla grande vittoria in casa del Maiorca per 5-1 e vuole allungare nuovamente sul Real Madrid. I biancoverdi sono in crisi nera e vengono da due sconfitte e un pareggio nell’ultimo mese. Calcio d’inizio alle ore 16.15. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

BETIS: Rui Silva, Sabaly, Bartra, Llorente, Perraud, Altimira, Mateo, Lo Celso, Chimy, Ez Abde, Vitor Roque, Manuel Pellegrini

BARCELLONA: Inaki Pena, Cubarsi, Balde, I. Martinez, Pedri, Lewandowski, Raphinha, M. Casadò, Lamine Yamal, Olmo, Kounde