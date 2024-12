Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi finiscono nel peggiore dei modi per Lewis Hamilton. Il numero 44 finisce il Q1 in diciottesima posizione, rimanendo così escluso dalla fase successiva. Il motivo della prestazione disastrosa del pluricampione è surreale. Nel corso del suo ultimo giro lanciato, passa di fianco a Kevin Magnussen, che urta un paletto a bordo pista. L’oggetto rotola e si incastra nel fondo di Hamilton, rallentandolo in modo significativo. Finisce tragicamente l’ultima qualifica del 44 con Mercedes.