Le formazioni ufficiali di Auxerre-Psg, match valido per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2024/2025. Obiettivo tre punti per i parigini, che vogliono tornare al successo dopo il passo falso contro il Nantes e portarsi provvisoriamente a +10 sul secondo posto. Guai però a sottovalutare l’Auxerre, attualmente ottavo in campionato a quota 19 punti e capace di sconfiggere poche settimane fa una squadra del calibro del Marsiglia. Appuntamento alle ore 21 di venerdì 6 dicembre.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI AUXERRE-PSG

AUXERRE (3-4-2-1): Leon; Osho, Jubal, Akpa; Hoever, Owusu, Danois, Mensah; Perrin, Traoré; Sinayoko. Allenatore: Pelissier

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Lee, Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique