Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per l’Al-Nassr di Stefano Pioli, che cede contro la capolista Al-Ittihad per 2-1. Fra il 55′ e il 57′, botta e risposta tra i due ex del Real Madrid, Benzema e Cristiano Ronaldo, mentre è Bergwijn al 91′ a realizzare il gol vittoria. Per l’Al-Nassr si tratta di una sconfitta particolarmente pesante, visto che la squadra del tecnico parmense rimane ferma a 25 punti a -11 dallo stesso Al-Ittihad.