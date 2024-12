Tanti gol e tanti episodi da moviola in Inter-Parma, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. L’ultimo dei casi si verifica all’86’ in occasione di un contatto tra Hainaut e Lautaro. L’arbitro Rosario Abisso concede un calcio di rigore, ma il Var lo richiama per una revisione. Il replay infatti è chiaro: non è Hainaut a sgambettare Lautaro, ma è l’argentino ad allargare la gamba e cercare il contatto, a quel punto inevitabile, con la gamba del difensore del Parma. Abisso al monitor cambia idea: niente calcio di rigore. Si resta sul 3-1 per i nerazzurri.