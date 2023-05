Formazioni ufficiali Auxerre-Psg, Ligue 1 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Auxerre-Psg, match valido per la 36esima giornata della Ligue 1 2022/2023. Vincere per avvicinare il titolo: i parigini scendono in campo contro l’Auxerre a caccia di tre punti per consolidare la vetta della classifica. Ampiamente favoriti alla vigilia, non potranno sottovalutare i padroni di casa, che hanno bisogno di punti per evitare la retrocessione. Appuntamento alle ore 20.45. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

AUXERRE: In attesa

PSG: In attesa