Fiorentina-Juventus oggi in tv: orario e diretta streaming Playoff Serie A femminile 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Fiorentina-Juventus, match valido per la penultima giornata della Poule Scudetto 2022/23. Le bianconere volano a Firenze, e saranno ospitate nel fantastico Franchi, che saluterà le viola per l’ultima gara in casa. Appuntamento oggi, domenica 21 maggio, alle 14:30. La gara sarà visibile su Dazn essendo visibile su JuventusTv.