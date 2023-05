Giro d’Italia 2023, Caruso: “Sono pronto per l’ultima settimana”

Damiano Caruso spera ancora nella vittoria del Giro d’Italia 2023. Il corridore italiano, sesto nella classifica generale si dice fiducioso e pronto a tutto nell’ultima settimana del Giro, soprattutto se i corridori davanti dovessero lasciare qualcosa per strada.

Queste le parole di Caruso alla RAI: “Io sto bene, la tappa è andata come immaginavo, con la fuga e il controllo del gruppo. Non c’è stato mai un ritmo impossibile sulle salite, ma l’ultimo strappo si è fatto sentire. Roglic, Thomas e Almeida si controllano, io sono lì in agguato e non si sa mai dovesse succedere. Se dovessi avere le gambe, mi dovrò far trovare pronto. Alla mia età non si ha nulla da perdere, mi diverto e corro con spensieratezza perché nessuno mi chiede di fare risultato. La condizione mi supporta, arrivo al secondo giorno di riposo dove speravo di essere“.