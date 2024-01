Atp Montpellier 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 1 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 1 febbraio per il torneo Atp 250 di Montpellier 2024. Scende in campo anche Flavio Cobolli dopo la bella vittoria ai danni di Gael Monfils all’esordio. Il romano, che continua a ottenere buoni risultati in questo inizio di stagione, sfida Lestienne nel pomeriggio. Esordio anche per il n°1 del torneo Holger Rune. Di seguito l’ordine di gioco completo.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Ore 14:30 – (4) Coric vs Martinez

a seguire -Lestienne vs Cobolli

Non prima delle 19:00 – Cazaux vs (3) Auger-Aliassime

a seguire – (1) Rune vs (Q) Llams Ruiz

COURT 1

Ore 12:30 – (6) Shevchenko vs Barrere