Brighton-Luton 4-1, De Zerbi: “Una buona partita, ma non siamo ancora al top”

Il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha parlato dopo la vittoria all’esordio stagionale in Premier League, contro il Luton per 4-1. Ecco le sue parole: “Abbiamo disputato una buona partita ma non siamo ancora al top, sono arrivati nuovo giocatori e dobbiamo dare loro più tempo per adattarsi alla nostra idea di calcio ma sono contento. Il primo tempo prepara le cose per il secondo, avremmo dovuto far girare più velocemente la palla e avremmo dovuto fare più gol nella prima frazione ma in queste partite si deve giocare con le idee chiare, quando devi attaccare una squadra chiusa e compatta è difficile per qualsiasi squadra, non solo per noi”.