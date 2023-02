Salernitana-Monza, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Monza, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Arechi pronto a ospitare una partita molto delicata per la salvezza, visto che i campani sono in caduta libera e i brianzoli vincendo possono davvero chiudere in via definitiva ogni discorso. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 15 di domenica 26 febbraio.

Salernitana-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Fabio Bazzani.