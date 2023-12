Tennis, Muchova salta gli Australian Open per un infortunio al polso

Karolina Muchova non sarà presente agli Australian Open. L’annuncio arriva dalla tennista attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram: “Ciao fan e amici. Questa non è la cosa che vorrei condividere specialmente all’inizio di una nuova stagione, ma purtroppo il dolore al polso è tornato nel bel mezzo della mia preparazione tennistica. Devo quindi posticipare l’inizio della stagione e guarire completamente. È frustrante ma devo essere positiva, recuperare e prepararmi per il resto dell’anno“.