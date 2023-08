Fiorentina, il Manchester United prepara l’offerta per Amrabat

Il Manchester United insiste per Sofyan Amrabat, centrocampista in uscita dalla Fiorentina. Secondo quanto riporta il Mirror, il club dell’Old Trafford ha dato il via libera per definire l’acquisto del centrocampista viola dichiarato non incedibile dall’ad Joe Barone. Dopo gli acquisti di Mason Mount, Andre Onana e Rasmus Hojlund, Amrabat potrebbe essere l’ultimo rinforzo dei Red Devils. Prima della partita contro il Rapid Vienna nel preliminare di andata della Conference League, Barone ha confermato che la società è pronta a valutare offerte per Amrabat. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.