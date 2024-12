Ana Peleteiro ha rivelato sui suoi social di aver subito abusi da parte di un ex fidanzato. La 29enne spagnola ha raccontato le difficoltà che ha incontrato nel chiudere la relazione: “Spero che questo aiuti altre ragazze a non restare” in relazioni tossiche, dice l’atleta bronzo olimpico a Tokyo 2020 e doppio bronzo mondiale indoor. La triplista ripercorre la storia con una persona di cui non ha rivelato l’identità, soffermandosi sui rapporti sessuali non consensuali: “Mi svegliavo di notte avendo rapporti sessuali senza consenso. E comunque sono rimasta. Ha cambiato assolutamente tutto di me – spiega – dai miei vestiti, ai miei capelli, al modo in cui mi comportavo con la mia famiglia, al prendere le distanze da molte persone. E comunque sono rimasta“.

Peleteiro aggiunge: “Mi disse che se non avessimo fatto sesso quando voleva lui, il rapporto sarebbe peggiorato e che, dopo tutto, chi non mangiava a casa mangiava fuori. E se poi mi fosse stato infedele, non mi sarei dovuta sorprendere. E comunque sono rimasta. Quando siamo andati a vivere insieme mi ha detto che la cucina era solo mia. Che non si sarebbe occupato di nulla che avesse a che fare con la cucina e le faccende domestiche. E comunque sono rimasta“. Peleteiro conclude il video con un messaggio destinato a tutte le donne: “Non continuerò perché penso sia sufficiente. Volevo semplicemente farlo in modo che se ti identifichi con uno di questi segnali, per favore scappa. Non sarai mai felice e ti stanno facendo molto male. Prova ad andare in terapia perché uscire da una relazione con un narcisista è molto molto molto complicato, poiché riducono la tua autostima a meno venti. Con l’aiuto e con le persone intorno a te che ti vogliono bene, puoi uscire, ripartire da zero e vivere un amore vero, buono e bello“, conclude.