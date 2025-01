Prosegue l’adesione dell’Arsenal alla campagna “No more Red”, un’iniziativa ideata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave tema della violenza giovanile e, in particolare, sui crimini che prevedono l’uso di coltelli. Una vera piaga che si è riproposta di recente, lo scorso 7 gennaio, con la morte del quattordicenne Keylan Bokassa in un quartiere a sud di Londra proprio dopo essere stato accoltellato. Per quanto riguarda l’Arsenal, l’adesione a tale iniziativa si manifesta con una divisa completamente bianca, in cui, appunto, manca il classico rosso. Un kit ideato dalla giovane artista Nellie-Rose e realizzato in collaborazione con Adidas: la divisa legata a questa campagna, giunta alla terza edizione, sarà disponibile nei negozi Arsenal, e il ricavato verrà devoluto al 100% agli enti di beneficenza partner di “No More Red”.

FA Cup, cronaca Arsenal-Manchester United

E con questa divisa, l’Arsenal ha sfidato il Manchester United nel terzo turno di FA Cup, che ha visto prevalere gli uomini di Ruben Amorim ai rigori. La partita si è sbloccata dopo pochi minuti nella ripresa, al 52′, con una ripartenza fulminea dei Red Devils condotta da Garnacho. L’argentino batte in velocità Lewis-Skelly e mette in mezzo per Bruno Fernandes, che di prima dal limite scarica un tiro perfetto che si insacca alle spalle di Raya. Un altro momento chiave arriva pochi minuti dopo, con il doppio giallo ai danni di Dalot per un’entrata in ritardo su Merino. I Gunners ne approfittano subito, trovando il pareggio al 63′ con Gabriel che raccoglie la respinta di Bayindir e trova la rete grazie anche alla deviazione di De Ligt.

Con l’uomo in più, l’Arsenal prende il comando delle operazioni e sfiora più volte la rete: Bayindir è protagonista parando un rigore a Odegaard e respingendo anche un colpo di testa di Rice. Nel finale di secondo tempo, Havertz sciupa malamente un’altra ghiotta occasione. Ai supplementari, in qualche modo lo United riesce a resistere e a tenere in piedi la partita. Anzi, è l’Arsenal a perdere un po’ di smalto, soprattutto nel secondo supplementare, mentre i Red Devils vanno vicinissimi al gol: Zirkzee e Diallo combinano, Raya è super sul tiro dell’ex bolognese.

Si arriva, quindi, ai calci di rigore, dove il grande protagonista è ancora Bayindir con un altro penalty salvato, stavolta su Havertz. È lui l’eroe di serata insieme a Zirkzee, che ha tenuto in piedi i suoi ai supplementari prima di segnare il rigore decisivo che vale il passaggio del turno.