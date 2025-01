L’Inter di Simone Inzaghi continua a rispondere presente in campionato. Lautaro Martinez e compagni vincono per 1-0 sul campo del Venezia grazie alla rete di Matteo Darmian e salgono a quota 43 punti in classifica con 18 partite giocate. E due recuperi da affrontare: mercoledì a San Siro arriva il Bologna di Vincenzo Italiano mentre la partita contro la Fiorentina, sospesa ad inizio dicembre per il malore capitato ad Edoard Bove, proseguirà a febbraio con data ancora da definire.

IL CONFRONTO CON LO SCORSO ANNO

Dopo 18 giornate l’Inter della stagione 2023/2024 aveva conquistato 45 punti, due in più di quelli ottenuti in questa stagione. Il che vuol dire che i ragazzi di Simone Inzaghi, quantomeno nella prima parte di stagione, si stanno ripetendo a ritmi altissimi. Basti pensare che, dopo un avvio difficile con otto punti in cinque giornate, l’Inter ha messo in fila undici vittorie e due pareggi nelle ultime tredici rimettendo a posto la classifica nonostante i ritmi infernali tenuti dal Napoli di Antonio Conte. E per la prima volta nella storia sono arrivate sei vittorie di fila in trasferta con la porta inviolata.

PRIMI TEMPI TOP

L’Inter è l’unica squadra in Europa ad aver concluso i primi tempi di tutte le partite giocate sin qui, ben ventisette, mai in svantaggio. Segno che l’approccio di Barella e compagni quasi mai è sbagliato e che i problemi, semmai, arrivano dall’80’ in poi quando i nerazzurri hanno subito 10 dei 19 gol presi in questa stagione.

MACCHINA DEL GOL, ANCHE CON I DIFENSORI

L’Inter è anche l’unica squadra ad aver segnato, sin qui, in tutte le giornate di campionato. L’ultima volta a secco è stata in Sassuolo-Inter 1-0 dello scorso maggio con lo Scudetto già cucito nel petto. E le giornate di fila a segno sono 21. Una macchina da gol che coinvolge tutti i giocatori, basti pensare che i difensori hanno già timbrato il cartellino per ben tredici volte: tre Dumfries e Dimarco, due Carlos Augusto e Darmian, uno Bisseck, Bastoni e De Vrij. Gol pesantissimi e importanti.

LE PROSSIME SETTIMANE DECISIVE?

L’Inter è attesa da un tour de force impressionante dove, probabilmente, si deciderà gran parte della stagione nerazzurra. Mercoledì a San Siro arriva il Bologna nel recupero della diciannovesima giornata, poi domenica arriverà l’Empoli. Due partite importantissime visto i contemporanei scontri diretti: Atalanta-Juventus, Atalanta-Napoli e Juventus-Milan. E poi ci saranno le ultime due giornate della fase campionato della Champions League: trasferta in casa dello Sparta Praga e poi in casa con il Monaco. Presumibilmente serviranno quattro punti per chiudere tra le prime otto e saltare il playoff. Il che vorrebbe dire avere due partite in meno in un febbraio già pieno con le partite con Milan e Juventus in campionato, il recupero di Firenze ed il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio.