FA Cup 2023/2024, sorteggiati gli ottavi: il Manchester City pesca il Luton

Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale di FA Cup. Il turno – al via dal 28 febbraio – vedrà in campo anche il Maidstone United, la squadra della National League South che ha eliminato l’Ipswich Town. Per la sorpresa di questa edizione il prossimo turno prevede la sfida contro una tra Sheffield Wednesday e Coventry City. Ostacolo Luton per il Manchester City, mentre il Manchester United dovrà vedersela contro una tra Bristol e Nottingham.

Il tabellone degli ottavi di finale di FA Cup

Blackburn Rovers / Wrexham v Newcastle United

Chelsea / Aston Villa v Leeds United / Plymouth Argyle

Bournemouth v Leicester City

Liverpool v Watford / Southampton

Bristol City / Nottingham Forest v Manchester United

Wolverhampton Wanderers v Brighton & Hove Albion

Sheffield Wednesday / Coventry City v Maidstone United

Luton Town v Manchester City