Wta Linz 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 29 gennaio con Paolini e Trevisan

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 29 gennaio per il Wta 500 di Linz 2023. In una giornata in cui si concluderanno perlopiù le qualificazioni con ben sei incontri, ci sono solamente due partite di main draw ed entrambe vedranno protagoniste le azzurre: Martina Trevisan sfiderà la russa Anastasia Pavlyuchenkova, mentre Jasmine Paolini dovrà vedersela contro la britannica Katie Boulter. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

3°match dalle 11:00 – Trevisan vs Pavlyuchenkova

a seguire – Boulter vs (6) Paolini