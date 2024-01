Pagelle Lazio-Napoli 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Lazio-Napoli 0-0, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Un punto che non accontenta né Sarri né Mazzarri in una sfida condizionata dalle tante assenze. Zero tiri in porta per le due squadre nel primo tempo. Nei 45′ d’apertura il più ispirato è Isaksen che calcia due volte dalla distanza senza trovare lo specchio. Il Napoli – in campo con un 3-5-1-1 – non riesce ad innescare in modo adeguato Politano e Raspadori, apparsi fin troppo isolati nella metà campo biancoceleste. Nella ripresa la Lazio sembra essere più aggressiva. Al 45′ Castellanos si vede annullare un capolavoro in rovesciata per fuorigioco, mentre poco dopo è Cataldi a provare il tiro dalla distanza senza successo. La squadra partenopea risponde col neo entrato Gaetano, ma la sua conclusione al volo è larga. Al 75′ altra chance per i biancocelesti. Guendouzi trova un corridoio per Isaksen. Il danese serve Castellanos, che tenta un tacco disinnescato da Ostigard. Nel finale ci prova la Lazio, ma l’assedio biancoceleste non cambia il punteggio.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (27’st Pellegrini 6), Gila 6, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 6 (32’st Vecino 6), Cataldi 6.5 (39’st Kamada sv), Luis Alberto 5.5; Isaksen 6 (39’st Pedro sv), Castellanos 6, Felipe Anderson 5.

In panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Rovella, Saná Fernandes.

Allenatore: Sarri 6.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini 6; Ostigard 6.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 7; Di Lorenzo 5.5, Lobotka 6.5, Demme 6 (15’st Gaetano 6), Mario Rui 5.5 (35’st Mazzocchi sv); Politano 5.5 (39’st Lindstrom sv), Zielinski 5 (39’st Dendoncker sv), Raspadori 5.5 (80’st Ngonge sv).

In panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Gioielli.

Allenatore: Mazzarri 6.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

RETI: –

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Demme, Romagnoli, Gila, Cataldi, Ostigard. Angoli: 4-3. Recupero: 0’, 5’.