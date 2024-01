MOVIOLA – Salernitana-Juventus, Maggiore stende Rabiot: giusto il secondo giallo

Luci e ombre per Giulio Maggiore in Salernitana-Juventus. Dopo lo splendido gol dell’1-0, l’ex centrocampista dello Spezia ha lasciato in 10 uomini i granata a causa di un fallo al limite dell’area su Adrien Rabiot. Seconda ammonizione (la prima al 32′) e conseguente espulsione per Maggiore. Questa la decisione dell’arbitro Marco Guida, che ha scatenato alcune proteste da parte della Salernitana. In realtà, la decisione del direttore di gara è corretta. Rabiot stava per entrare in area, Maggiore interrompe quindi quella che si può definire come una promettente azione d’attacco. Ammonizione inevitabile.