FA Cup 2023/2024, il Manchester United esce alla distanza: battuto 4-2 in trasferta il Newport

Il Manchester United supera anche il quarto turno di FA Cup, anche in questo caso non senza soffrire contro il Newport, squadra militante in League Two. Finisce 4-2 per gli ospiti al Rodney Parade, stadio in grado di ospitare poco circa 8000 spettatori. L’inizio è incoraggiante per i Red Devils, che dopo 13′ sono in vantaggio di due reti grazie a Bruno Fernandes e Mainoo. Ma il tecnico sa che questa squadra è soggetta a cali repentini e difatti questo avviene: Morris accorcia le distanza al 36°, poi – appena tornati in campo dopo l’intervallo, Evans segna il pari al 47°. Ci pensa Antony, partito titolare quest’oggi, a siglare il 3-2 al 68°, poi nei minuti di recupero Hojlund va in rete con il definitivo 4-2.