Barcellona: furto in casa di Koundé mentre era in campo contro il Villarreal

Disavventura per il difensore del Barcellona Jules Koundé, che ha subito un furto nella sua casa a Sitges, località sulla costa catalana. Mentre era impegnato nella gara contro il Villarreal, la sua abitazione è stata presa di mira dai ladri, che hanno scavalcato il cancello di cinta e rotto le vetrate per entrare. Lo segnala la polizia catalana, come riferisce Efe. Nel furto con scasso sono stati sottratti denaro e oggetti di valore, dei quali il calciatore stava ultimando un inventario. L’abitazione del francese era già stata presa di mira nell’aprile scorso dai ladri, che per svaligiarla avevano approfittato dell’assenza del calciatore, anche in quella occasione impegnato con i blaugrana.