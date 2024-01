Bundesliga 2023/2024, Fullkrug trascina il Borussia Dortmund: Bochum battuto 3-1

Terza vittoria consecutiva in Bundesliga per il Borussia Dortmund, trascinato dalla tripletta di Fullkrug. La squadra di Terzic batte 3-1 il Bochum e sale a 36 punti, a -1 dallo Stoccarda terzo in classifica. La svolta del match arriva dopo tre minuti. Malen sfrutta un errore della difesa ed entra in area, resistendo ad una carica di Ordets ma cadendo in area sul fallo del portiere Riemann. L’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri si presenta Fullkrug, che non sbaglia. Al Bochum serve un episodio per rientrare in partita e al 45′ il Borussia la combina grossa. Broschinschi dalla sinistra crossa al centro, Meyer esce per bloccare il pallone, ma Schlotterbeck anticipa il compagno e deposita nella propria porta. A sistemare le cose per il Borussia ci pensa il solito Fullkrug che al 71′ sfrutta un campanile di Sabitzer per salire in cielo e battere di testa a rete. La serata di grazia del centravanti non è finita e al 91′ è ancora letale dagli undici metri. Undicesimo gol stagionale per il nazionale tedesco, sempre più protagonista della stagione dei gialloneri.